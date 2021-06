Unter Einschränkungen: Sangerhäuser Kino öffnet wieder

Sangerhausen - Genau 213 Tage war es wegen Corona geschlossen. An diesem Donnerstag, 14 Uhr, öffnen aber wieder die Türen des Sangerhäuser Kinos, werden am Kornmarkt wieder Filme gezeigt. „Es war eine lange Zeit. Die Unsicherheit, wann es endlich weitergeht, ist dabei das Schlimmste gewesen“, sagt Kinochef Silvio Verfürth. Umso mehr freut er sich, dass das „Movie Star“ jetzt wieder Gäste empfangen darf.

Er spricht von einer etwas anderen Normalität beim Kinobesuch Es gebe eine ganze Reihe Einschränkungen, aber damit kann Verfürth, wie er sagt, leben. Und er hofft, dass seine Gäste das auch können: So ist der Besuch des Kinos nur für Genesene, Getestete oder vollständig Geimpfte möglich. Und maximal 250 Gäste dürfen das Haus besuchen, das in seinen drei Sälen insgesamt 322 Menschen Platz bietet. Es gelten weiterhin Hygieneregeln.

Neue Eisbar öffnet in der Nähe des Sangerhäuser Kinos

So müssen beispielsweise Besucher Masken tragen, bis die Sitzplätze eingenommen wurden. Verführt hofft aber, dass die Beschränkungen angesichts der bundesweit stark fallenden Inzidenz Stück für Stück gelockert werden und setzt auf eine ganze Reihe Blockbuster, die in den nächsten Tagen und Wochen ins Kinos kommen. „Es gibt bei den Verleihern jede Menge frische Filme und die haben wir alle reingenommen“, sagt er. So ist beispielsweise in einer After-Work-Vorpremiere am 23. Juni, 19.30 Uhr der Science-Fiction-Film „A Quiet Place 2 - Abseits des Pfades“ zu sehen.

Und am 1. Juli wird es noch eine Premiere geben. Unter dem Motto „Eis Verfürth“ öffnet dann wenige Meter vom Kino entfernt Verfürths neue Eisbar. Sie wird das zweite Standbein des Kinobetreibers in Sangerhausen, der auch noch Kinos in Güstrow, Perleberg und Wittenberge besitzt. Hauptattraktion des neuen Geschäfts sollen Bubble-Waffeln mit Eis werden. Verfürth rät, Kinokarten am besten online zu buchen unter www.moviestarkino.de (mz)