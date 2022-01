Unbekannte steigen in Sangerhäuser Supermarkt ein

Sangerhausen/MZ/FS - Diebe sind in der Nacht zu Montag in einen Supermarkt in der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße eingestiegen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hebelten sie kurz nach 23 Uhr eine Schiebetür auf. Aus dem Inneren ist nach bisherigen Ermittlungen eine große Packung Corona-Tests entwendet worden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Einen weiteren Einbruch soll es in der Nacht in einen Markt im Gewerbegebiet an der Oststraße gegeben haben. Dazu ist aber bislang nichts Näheres bekannt.