Die Kripo ermittelt nach zwei Einbrüchen in Firmen in Siebigerode und Sangerhausen

Sangerhausen/Siebigerode - Zwei Firmeneinbrüche hat es über das vergangene Wochenende im Mansfelder Ortsteil Siebigerode und in Sangerhausen gegeben. Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am Montagnachmittag mitteilte, drangen Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Sonntag in Siebigerode in eine Lagerhalle ein, die sich auf einem dortigen Firmengrundstück befindet.