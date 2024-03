Diebe haben in ein Windrad in der Gemarkung Breitenstein eingebrochen, dort Kupferkabel durchtrennt und großen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Breitenstein - In der Gemarkung Breitenstein haben Unbekannte in ein Windrad eingebrochen und in der Anlage zehn Kabelstränge auf einer Länge von etwa 25 Metern durchtrennt. Die Täter setzten dazu vermutlich einen Trennschleifer ein, teilte die Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage mit. Die Täter transportierten die Hälfte der Kabels ab. Der Rest blieb am Tatort zurück.

Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. Das Windrad soll bei dem Einbruch aufgrund eines früheren Materialschadens außer Betrieb gewesen sein. Der genaue Tatzeitraum ist unklar. Die Kripo vermutet, dass der Einbruch zwischen dem 8. Februar, als das Windrad wegen eines Schadens notabgeschaltet wurde, und dem 7. März passiert ist. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben anzurufen. Die Telefonnummer lautet: 03475/670293.