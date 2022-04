Umzug der Senioren in Sangerhausen: Ein ungewöhnlicher Einsatz für den Rettungsdienst

45 Bewohner sind aus dem Sangerhäuser DRK-Pflegeheim „Kyffhäuserblick“ aus- und in die neue Seniorenresidenz „Rosalie“ eingezogen. Lief alles reibungslos?

Sangerhausen/MZ - Es ist ein ungewöhnlicher Arbeitstag für Heimleiterin Adeline John und das Team vom Sangerhäuser Seniorenzentrum „Kyffhäuserblick“: Ein großer Teil der Bewohner zieht an diesem Sonnabend in die Seniorenresidenz „Rosalie“ um. Den Neubau mit 110 Einzelzimmern hat der DRK-Kreisverband in der nahen Georg-Schumann-Straße errichtet. „45 Bewohner wollten dorthin“, sagt John. „Das haben sie mit ihren Angehörigen entschieden.“