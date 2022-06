Umweltfrevel bei Riestedt: „Glaserei im Wald entsorgt“

Riested - Marlis Rentsch war entsetzt, als sie letztens mit ihrem Mann im Wald nördlich des Sangerhäuser Ortsteils Riestedt unterwegs war: Denn nahe des sogenannten Schweinehofes Richtung Annarode entdeckte die 78-Jährige eine große Menge Glasplatten, zum Teil bereits von Büschen überdeckt. „Es ist eine Riesensauerei, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, betont die Riestedterin. „Es sieht fasst so aus, als hätte dort jemand das Lager einer Glaserei auf Kosten der Umwelt entsorgt“. Um die übereinander gestapelten Platten abzufahren, brauche man bestimmt einen Lkw, so groß sei die Menge, schätzt sie.

