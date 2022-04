Überfall auf Sangerhäuser Spielhalle: Kripo fasst mutmaßlichen Räuber

Sangerhausen - Der Überfall auf die Spielhalle in der Riestedter Straße in Sangerhausen ist aufgeklärt: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst. „Es handelt sich um einen 30-jährigen Deutschen aus einer größeren Stadt im Landkreis“, teilte Polizeisprecherin Steffi Schwan am Donnerstagmorgen mit. Er sei nach intensiven eigenen Ermittlungen und Hinweisen aus der Bevölkerung vorläufig festgenommen worden. „Die weiteren polizeilichen Maßnahmen laufen im Moment“, sagte Schwan. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten dazu keine weiteren Informationen gegeben werden. Der Unbekannte hatte in der Nacht zu Montag die Spielhalle überfallen. Der Mann zwang dabei gegen 2.30 Uhr einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers, die Einnahmen herauszugeben.