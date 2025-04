Trinkwasserqualität Sorge ums Trinkwasser: Nitrat und Uran nur knapp unter dem Grenzwert

In Edersleben in Sachsen-Anhalt sorgt die Trinkwasserqualität weiter für Diskussionen: Uran und Nitrat nähern sich dem Grenzwert. Was der Wasserverband Südharz noch in diesem Jahr plant.