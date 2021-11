Trickbetrug am Telefon: Rentner aus Allstedt um 40.000 Euro geprellt

Allstedt/MZ - Ein 67-Jähriger Mann aus Allstedt ist Opfer dreister Trickbetrüger geworden. Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, meldete sich der Betroffene am Montagmorgen bei der Polizei in Eisleben und erstattete Anzeige. Er gab an, dass er zwischen dem 1. September und dem 19. November dieses Jahres im Internet mehrmals größere Summen angelegt habe. Die Bank habe ihn dann darüber informiert, dass er 60.000 Euro durch seine Anlagen erwirtschaftet hatte. Er könne sich diesen Gewinn durch die Zahlung von Steuern und Gebühren in Höhe von 15.000 Euro auszahlen lassen.

Dieser Aufforderung sei der Allstedter nachgekommen. „Der Gewinn ist jedoch anders als versprochen nicht überwiesen worden“, sagte Polizeisprecherin Stephanie Elste. Kurze Zeit später habe der Allstedter jedoch einen weiteren Anruf der vermeintlichen Bankangestellten erhalten. Diese habe behauptet, eine weitere Anlage gefunden zu haben, die einen Gewinn von 150.000 Euro ausweise. Gemeinsam hätten sie über das Internet weitere 6.000 Euro vom Konto des Rentners abgebucht. „Schlussendlich entstand dem Mann durch die vermeintlichen Geldanlagen sowie die gezahlten angeblichen Steuern und Gebühren ein Schaden von 40.000 Euro“, sagte Elste. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich von solchen Geldversprechen locken zu lassen und Summen im Voraus zu zahlen.