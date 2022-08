Treffen mit Bundeskanzler - Sangerhäuser Stadtratsmitglied stellt Olaf Scholz Fragen

SPD-Mitglied Eberhard Nothmann kommt beim Kanzlergespräch in Magdeburg kurz mit Bundeskanzler Olaf Scholz ins Gespräch. Wie sein Fazit ausfällt.

Eberhard Nothmann mit Kanzler Olaf Scholz in Magdeburg.

Obersdorf/MZ - Ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Baumpflanzen nach Mansfeld-Südharz kommt, ist noch offen. Die Einladung hat Eberhard Nothmann (SPD) ihm am Donnerstagabend beim so genannten Kanzlergespräch in Magdeburg jedenfalls übergeben - zusammen mit einer Baumwolltasche mit dem Logo des Vereins „Unser Wald“, dem er vorsitzt. Doch er konnte Scholz auch Fragen stellen.