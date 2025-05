Tierschutz Mit Video: Illegal getötete Ferkel in Wallhausen - welche Konsequenzen es gibt

Während man nach den Enthüllungen rund um illegale Ferkeltötungen in Wallhausen der Firma in der Gemeinde den Rücken stärkt, stellt sich die Frage, wie so etwas passieren konnte und welche Kosequenzen es vom Landkreis und vom Unternehmen gibt.