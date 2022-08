Thyra, Wipper und Co. führen teilweise nur noch knapp vier Prozent des Wassers

Die Flüsse in Mansfeld-Südharz führen teilweise extrem wenig Wasser. Einige sogar nur knapp vier Prozent des durchschnittlichen Abflusses für August. Das hat nicht nur für die Tiere Folgen.

Der Pegel der Thyra in Stolberg liegt unterhalb des langjährigen Mittelwerts für August.

Sangerhausen/MZ - Es sind beängstigende Zahlen. Die Flusspegel und die Menge an fließendem Wasser in den Flüssen im Landkreis befinden sich im Sinkflug. Steffen Heling, Flussbereichsleiter Sangerhausen beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW), schätzt die Lage als kritisch ein. „Jeder kann das ja auch selbst sehen anhand der Flüsse“, sagt er. Solche Perioden kämen immer mal wieder vor, zuletzt aber in immer häufigeren Abständen. Außer 2021 seien die letzten Jahre stets zu trocken gewesen.