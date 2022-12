Weihnachtsmusical am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen: Wegen der Corona-Beschränkungen fiel die Aufführung des neuen Stückes der Theatergruppe „Drams’n Roses“ in den letzten beiden Jahren ins Wasser. Nun soll es endlich klappen.

Sangerhausen/MZ - Kann das wirklich wahr sein? Gibt es in diesem Jahr in Sangerhausen tatsächlich wieder ein Weihnachtsmusical am Scholl-Gymnasium? Mit Schauspielern, Chor und ganz viel Publikum in einem großen, proppevollen Saal?