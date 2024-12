Teurer Mifa-Deal in Sangerhausen: Behörde will Ex-Landrat Schatz weiter in Regress nehmen

Sangerhausen - Es war ein Fall, der es ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes schaffte und für die Allgemeinheit teuer wurde: Vor mehr als zehn Jahren, im Frühjahr 2014, versuchte der Landkreis mit einem 5,7 Millionen Euro teuren Grundstücksgeschäft den angeschlagenen Sangerhäuser Fahrradbauer Mifa AG zu retten, was gründlich schief ging. Denn die Firma ging doch in Insolvenz und der Kreis musste die in einem sogenannten Sale-and-Lease-Back-Vertrag gekauften Grundstücke später an den Insolvenzverwalter herausgeben.