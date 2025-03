Ein Polizist hält Handschellen in der Hand. Die beiden mutmaßlichen Räuber von Hettstedt sitzen nach den Überfällen auf die Seniorinnen jetzt in U-Haft.

Hettstedt - Die beiden Handtaschenräuber, die Mitte Februar in Hettstedt zwei hochbetagte Seniorinnen überfallen haben sollen, sind jetzt in Untersuchungshaft. Wie das in Bernburg ansässige Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, hat der zuständige Richter des Amtsgerichts Aschersleben Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten, zwei junge Männer im Alter von 14 und 17 Jahren, erlassen. Die Verdächtigen seien dann dem Bereitschaftsrichter am Amtsgerichts Oschersleben vorgeführt worden, der den Haftbefehl in Vollzug zu setzte. Beide sitzen jetzt in der Jugendanstalt Raßnitz ein.