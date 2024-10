Die Projekt 3 gGmbH hat ihr neues Domizil innerhalb von drei Wochen in der Domäne in Rottleberode umgebaut und hergerichtet.

Rottleberode/MZ. - Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode), Ortsbürgermeisterin von Rottleberode (Mansfeld-Südharz), könnte fast einen Roman darüber schreiben, wie das Gebäude in der Domäne 1 in der Vergangenheit genutzt worden ist. Mal Disko, mal Pizzeria, mal Kneipe... Jetzt ist hier eine Tagespflege eingezogen, die von der Projekt 3 gGmbH als Villa Domäne betrieben wird. „Ich freue mich, dass wir hier so ein Objekt bekommen haben. So etwas hat uns bisher in Rottleberode noch gefehlt.“ Zwölf Seniorinnen und Senioren können von Montag bis Freitag tagsüber betreut werden, sagt Geschäftsführer Uwe Berens.