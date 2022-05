Tag der offenen Tür: Blick ins Bennunger Büro der Dombaumeisterin Regine Hartkopf

Weit über 200 Gäste kamen zum Tag der offenen Tür nach Bennungen. Zum Birkenhof, in dem das Architekturbüro seinen Hauptsitz hat. An rund 150 Projekten arbeitet das Team.

Die Ausstellung über das Architekturbüro „Hartkopf denk mal“ und einige Projekte ist voraussichtlich bis Pfingsten in der Bennunger Kirche zu sehen.

Bennungen/MZ - Wer auf die Internetseite von „Hartkopf denk mal“ schaut, wird fündig: „Ich liebe das Leben“, schreibt Regine Hartkopf über sich selbst. Sie ist 47, verheiratet, hat drei Kinder und ist mit Leib und Seele Architektin. „Ich finde es spannend, was mit Gebäuden passiert, sie weiterzuentwickeln, an- und umzubauen, damit sie erhalten bleiben“, erzählt sie am Tag der offenen Tür. Vor elf Jahren wurde sie zur Dombaumeisterin für Naumburg und Merseburg berufen.