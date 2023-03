SÜDHARZ/MZ - Die Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) sucht insgesamt acht Frauen und Männer, die in den nächsten fünf Jahren als Schöffen am Amtsgericht Sangerhausen und am Landgericht Halle an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Der Gemeinderat wird doppelt so viele Kandidaten vorschlagen, von denen der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Haupt- und Ersatzschöffen auswählen wird.

