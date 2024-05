Die Rettungshundestaffel Goldene Aue trainiert in der Freizeit die Rettung hilfloser Personen. Warum die Mitglieder dabei viel unterwegs sind.

Zum Rettungshund kann so ziemlich jede Hunderasse ausgebildet werden - von klein bis groß.

Berga/MZ. - Antje Sabrowski kauert hinter einem Busch auf dem Gelände der ehemaligen Schule in Berga. Alfred, ein Gebirgsschweißhund-Bracken-Mix, läuft in großen Schleifen über den Platz. Seine feine Nase hat den menschlichen Geruch aufgenommen. Er ist ein sogenannter Freiverweiser. Es dauert nicht lange, dann hat er das vermeintliche Opfer gefunden, rennt zurück zu Frauchen und springt sie an.