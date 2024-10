Im Allstedter Ortsteil Wolferstedt hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Auf dem Gelände eines Landwirtschaftsunternehmens stand eine Strohpresse in Flammen. Das Feuer griff laut Polizei auch auf bereits verpresste Ballen und anderes Stroh über.

Strohpresse geht nahe Allstedt in Flammen auf: über eine halbe Million Euro Schaden

Die vom Feuer zerstörte Strohpresse in Wolferstedt.

Wolferstedt - Die Einsatzkräfte wurden per Sirene alarmiert: Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Montag im Allstedter Ortsteil Wolferstedt eine Strohpresse in Flammen aufgegangen. Die Ballenpresse war auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Unternehmens im Einsatz.