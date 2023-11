Protestaktion in Dresden Streik! Viele Apotheken in Sangerhausen und Umgebung bleiben am Mittwoch geschlossen

Zahlreiche Apotheker wollen am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr bei einer zentralen Kundgebung auf dem Theaterplatz vor der Semperoper in Dresden demonstrieren. Daher bleiben die Apotheken in Mansfeld-Südharz geschlossen.