Stolberg/MZ. - Noch immer werden Schäden behoben, die durch den schweren Brand im Januar vorigen Jahres in Stolberg (Mansfeld-Südharz) entstanden sind. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat erneut geholfen und 20.000 Euro für das neue Dach des Hauses in der Stolberger Niedergasse 84 bereitgestellt, das – neben weiteren Gebäuden – stark beschädigt worden war. Inzwischen konnte das Dach bereits erneuert werden, angelehnt am historischen Bestand. Wie Thomas Mertz, Sprecher der Stiftung, feststellt, sei nunmehr die Rettung der vor einem Jahr durch das Feuer geschädigten Häuser in der Niedergasse „fast abgeschlossen“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.