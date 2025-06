In Sangerhausen sind offenbar jede Menge betrügerische E-Mails aufgetaucht. Die Stadtverwaltung warnt davor, auf die Mails zu reagieren.

Stadtverwaltung warnt vor Betrugsmails in Sangerhausen

So oder ähnlich sehen die gefälschten E-Mails aus. Die Stadt sagt, Empfänger sollten nicht darauf reagieren.

Sangerhausen - Die Sangerhäuser Stadtverwaltung warnt vor betrügerischen Mails. Diese sind im Namen der Stadt in den vergangenen Tagen offenbar vor allem an Unternehmen gegangen. „Diese sogenannten Phishing-Mails geben vor, von offiziellen Stellen der Stadt zu stammen und fordern die Empfänger auf, Rechnungen oder Bankdaten zu übermitteln“, so Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser.

Der Inhalt dieser E-Mails sei in der Regel ähnlich: „Der Absender tritt unter dem Namen der Stadt auf und behauptet, dass diese aufgrund technischer Probleme keinen Zugriff auf offene Rechnungen habe. Dann wird um die Zusendung sensibler Informationen gebeten“, so Hochhäuser. Es handele sich jedoch nicht um eine offizielle Anfrage der Stadt.

Man sollte deshalb keinesfalls auf die Nachricht reagieren, Anhänge oder Links öffnen beziehungsweise Daten wie Bankverbindungen preisgeben. Rückfragen an die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03464/56 50 oder E-Mail: [email protected]