Spielplatz im Außenbereich wird 2022 erst zur Hälfte fertig

Voraussichtlich am 21. Oktober soll das neue Informationszentrum eingeweiht werden. Gemeinde Südharz rechnet mit „ministerialem Besuch“.

Uftrungen/MZ - Die Abstimmungen laufen: Voraussichtlich am 21. Oktober, einem Freitag, könnte das moderne Natur-Erlebniszentrum samt Ausstellung an der Heimkehle bei Uftrungen (Mansfeld-Südharz) eröffnet werden. Darüber hat Südharz’ Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) jetzt den Ortschaftsrat informiert. Für diesen Termin liege die mündliche Zusage des Planers vor. Es werde, so Kohl, „wahrscheinlich mit ministerialem Besuch gerechnet“.