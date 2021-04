SPD-Ortsverein Goldene Aue fordert vom Wasserverband andere Prioritäten

Sangerhausen/Kelbra

Zweifel an der Notwendigkeit, ein neues Verwaltungsgebäude für den Wasserverband Südharz zu bauen, meldet der SPD-Ortsverein Goldene Aue an. Der Vorsitzende Ronny Kaiser fordert: „Es müssen jetzt die anderen Aufgaben, Schmutzwasserentsorgung und Fernwasser für alle, vorrangig auf den Weg gebracht werden - und nicht ein neues Verwaltungsgebäude.“ Hintergrund ist, dass der Zweckverband kürzlich die Planungsleistungen für den Neubau am Standort Lengefelder Straße in Sangerhausen vergeben hat.

Notwendigkeit neuer Büroräume wird in Frage gestellt

Kaiser mahnt vor den Folgen: „Die Kosten für den Neubau werden auf die Nutzer, also auf uns, umgelegt.“ Das wären voraussichtlich für Trinkwasser 6 Cent je Kubikmeter, für Schmutzwasser 8 Cent je Kubikmeter und für Niederschlagswasser 3 Cent je Quadratmeter. „Die angekündigten Gebühren sind noch geschätzt.“ Die tatsächliche Höhe werde erst später feststehen, somit könne die Gebührenerhöhung höher und auch geringer ausfallen.

Es stelle sich die Frage, wie Kaiser betont, ob der Neubau überhaupt und „die Größe bei der jetzigen Entwicklung in allen Bürobereichen notwendig“ sei. Denn es zeichne sich ab, dass künftig eventuell weniger Büroraum benötigt werde, etwa durch Homeoffice auf Dauer, Bildschirmarbeit und die Speicherung von Vorgängen in digitaler Form, die Archive überflüssig machten. „Firmen und Verwaltungen benötigen die bisherige Bürofläche aus den gleichen Gründen nicht mehr und können sie preiswerter als zur Zeit noch verpachten oder veräußern.“

Schmutzwasserentsorgung als zu lösendes Problem genannt

Es gebe andere Probleme des Wasserverbandes zu lösen, unterstreicht Kaiser: „In einzelnen Orten wird immer noch Schmutzwasser in öffentliche Gewässer geleitet.“ Ausnahmegenehmigungen seien befristet und könnten nicht unbegrenzt verlängert werden. So werde Mischwasser vor Ort gesammelt und zum Klärwerk gefahren. „Bei Starkregen bleibt aber zur Lösung nur, dass das überschüssige Wasser beziehungsweise Abwasser ungeklärt in das öffentliche Gewässer geleitet wird, zum Beispiel in Edersleben.“

Auch stehe nicht überall Fernwasser zur Verfügung, stellt der Ortsverein fest, so dass das teils stark belastete Trinkwasser weiter genutzt werden müsse. Die Lösung für Roßla sei in Planung, aber von der Verbandsversammlung auch für Edersleben zugesagt worden. Doch: „Zu Edersleben ist eine Lösung nicht in Sicht.“ Sie könnten noch mehr Beispiele nennen, so Kaiser. „Ursache der Probleme sind Fehler in der Vergangenheit, etwa Mischwasserkanäle als Ein-Kanal-System, um Kosten zu sparen, und geänderte gesetzliche Vorgaben.“ Um all diese Probleme zu lösen, seien hohe Ausgaben nötig, doch nur zum Teil als Hilfe von Bund oder Land zu erwarten. „Da entstehen noch höhere Umlagen für uns alle.“ (mz/Helga Koch)