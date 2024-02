Sorgen in Pölsfeld nach Erdfall - Gibt es einen Hohlraum unter dem Haus?

Schäden auch am Haus

Rick Siebenhüner an dem Erdfall, den der Pölsfelder Bach im Garten seines Hauses verursacht hat. Das Überbrücken per Rohr klappte nicht.

Pölsfeld/MZ. - Ein Krater in der Erde, gut zwei Meter im Durchmesser, darin orangefarbene Kanalrohrstücke und Sandsäcke – das Loch im Garten ihres Hauses am Spritzenberg in Pölsfeld lässt Maria Kühne und Rick Siebenhüner zurzeit nicht gut schlafen. Es ist der jüngste Erdfall, den der Pölsfelder Bach verursacht hat. Und die beiden jungen Leute fragen sich: Wie sieht ist es unter der Erdoberfläche aus – und wie geht das alles noch weiter?