Sommer - Sonne - Minigolf: Hochsaison auf der Anlage von Frank Kortung in Riestedt

Riestedt/MZ - „Manchmal“, sagt Frank Kortung und hält den Minigolfschläger in der rechten Hand. „Manchmal hat man einen Lauf und an einem einzigen Loch macht man sich alles kaputt.“ Zwölf Löcher gibt es an seiner Minigolfanlage in Riestedt, Frank Kortung hat sie in seinen 22 Jahren, die er die Bahn betreibt, schon unzählige Male gespielt. Und doch bringen sie ihn noch zum Ärgern. Zwölf mal muss man versuchen, den kleinen Golfball mit so wenigen Schlägen wie möglich ins Loch zu befördern - vorbei an Hindernissen, über Hügel hinweg oder zum Schluss über eine Rampe in ein Netz.

Selbstgebaute Minigolfanlage in Riestedt

Und an diesem Nachmittag ist es das vorletzte Loch, bei dem den 61-Jährigen das Glück verlässt. „Es ist zum Verrücktwerden“, sagt Kortung. Sechs Versuche hat man an jeder Bahn, gelingt es mit denen nicht, den Ball einzulochen, gibt es einen Strafpunkt. Den Bahnrekord hält Kortung mit 22 selbst. Derzeit ist viel los. „Viele Schüler kommen in den letzten Schultagen“, sagt er. Aber auch Familienfeiern gibt es bei ihm auf der Anlage, die in Riestedt gleich neben dem Kunstrasenplatz und dem Tennisplatz gelegen ist.

Der Rasen ist saftig grün und gepflegt, die Bäume in der Mitte der Anlage gestutzt. „Nach der Wende bin ich zunächst nach Westdeutschland gegangen, habe später aber bei einem Aufenthalt in Schkeuditz so eine Minigolfanlage gesehen und bin zurückgekehrt“, erinnert sich Kortung an die Anfänge. Den Plan für besagte Sportanlage hatte es schon gegeben, und dank Kortungs Initiative gibt es dort nun auch zwölf Minigolfbahnen. „Mich hat von Anfang an begeistert, dass es mal etwas anderes ist“, sagt der Fußballfan von Schalke 04, der in seiner kleinen Gaststätte zahlreiche Fanschals von Fußballreisen aufgehängt hat. „Das Gebäude und die Anlage habe ich selbst gebaut“, sagt der gelernte Maurer.

Gritt Duda (r.) sowie Julia (l.) und Mila Rösler sind gern auf der Minigolfanlage in Riestedt zu Gast. (Foto: Jürgen Lukaschek)

„Beim Putten kurz vor dem Loch darf man sich keine Fehler erlauben“

Ab und zu spiele er selbst gern noch. „Wenn ich Lust habe oder unter Kumpels“, sagt er. Auch an diesem Nachmittag greift er bei herrlichem Wetter zum Schläger. Dabei stellt sich schnell heraus: Minigolf ist auch Konzentrationssache. „Beim Putten kurz vor dem Loch darf man sich keine Fehler erlauben“, weiß Kortung. Links wie rechts müsse man das können. Im Prinzip und theoretisch sei auch jede Bahn darauf ausgelegt, dass man sie sogar mit einem einzigen Schlag schaffen könne, sagt der Inhaber. Wie gesagt: In der Theorie. „Viele gucken manchmal neidisch, dass wir hier so ein kleines Paradies haben und die Sportplätze gleich in der Nähe“, sagt Kortung. „Aber hier waren die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um das alles in die Wege zu leiten.“ Dass herkömmliche Minigolfanlagen, analog zum „richtigen“ Golf mit 18 Bahnen aufwarten, ist Kortung bewusst. In der Planung habe er durchaus auch Platz für sechs weitere Bahnen gelassen, nur verwirklicht hat er diese auf der 2.500 Quadratmeter großen Anlage bislang nicht.

Das tut dem Spaß allerdings keinen Abbruch. Für Schüler bis 14 Jahre ist dieser schon ab einem Euro pro Runde zu haben, Erwachsene löhnen das Doppelte. Nur Kinder und Jugendliche müssten aufpassen beim Spielen. „Ich sage es zwar immer wieder, aber es gibt dann doch immer mal wieder eine oder einen, die in einen Schläger von anderen gelaufen ist“, sagt er. Aber eine Minute später sehe man sie dann wieder spielen als wäre nichts gewesen. Es macht eben doch zu viel Spaß.