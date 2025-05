Betrug an der Haustür Sogar Ausweise sind gefälscht - Betrüger im Namen der WGS in Sangerhausen unterwegs

Die Wohnungsbaugenossenschaft (WGS) Sangerhausen warnt vor Betrügern, die in ihrem Namen ihr Unwesen in der Stadt und an den Haustüren treiben. Welche hinterlistigen Maschen sie fahren und was das Unternehmen nun rät.