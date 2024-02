Laut Deutschem Blitzatlas gab es 2023 deutlich mehr Gewitter: MSH belegt Platz 81 unter 402 Stadt- und Landkreisen in Deutschland.

So oft schlugen Blitze 2023 in Mansfeld-Südharz ein

Spektakulär: 2019 fotografierte eine Schülerin diesen Blitzeinschlag in den Schiefen Jacob in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr Blitzeinschläge gegeben. Das geht aus Daten des deutschen Blitzatlas hervor, der von Siemens und der OVE Service GmbH (Aldis) herausgegeben wird und in dem Daten aus allen 402 Land- und Stadtkreisen ausgewertet wurden.

2.050 Blitze in MSH

Demnach schlugen 2023 insgesamt 2.050 mal Blitze in MSH ein. 2022 hatte es hier dagegen nur 548 Blitze gegeben. 2021 waren 936 registriert worden. Umgerechnet bedeutet dass, das 1,41 Blitze pro Quadratkilometer im hiesigen Landkreis registriert wurden und Platz 81 unter allen 402 Stadt- und Landkreisen.

Insgesamt mehr Gewitter

Mit insgesamt rund 316.000 Blitzeinschlägen verzeichnete der Blitzdienst 2023 in ganz Deutschland eine rund 30 Prozent höhere Gewittertätigkeit als im Jahr davor (242.000). Wie bereits 2022 stellte das Allgäu 2023 den Spitzenreiter. Mit einer Blitzdichte von 2,9 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer lag Memmingen vorn, gefolgt von Pirmasens im Pfälzer Wald (2,8) und dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf (2,5). Die geringste Blitzdichte ermittelte der Blitzdienst in den Städten Amberg mit 0,08 Blitzereignissen pro Quadratkilometer, in Kiel (0,1) und Neumünster mit einer Blitzdichte von 0,11.

160 Messtationen

Der Blitz-Informationsdienst misst mit rund 160 Messstationen in Europa das elektromagnetische Feld von Blitzen. Aus den Werten lasse sich genau ermitteln, wo gerade ein Blitz einschlägt. Seit 1991 analysiert Siemens die Blitze und sendet Warnhinweise an registrierte Kunden.