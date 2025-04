Erst im Herbst konnte die Sitzgruppe dank Spenden angeschafft und in Brücken aufgestellt werden – jetzt ist sie verschwunden. Am Radweg bei Hackpfüffel fehlt jede Spur. Bürgermeister Vogler reagiert mit einer Belohnung. Polizeiinspektion Halle ermittelt.

Diese Sitzraufe ist am Radweg bei Hackpfüffel gestohlen worden.

Brücken-Hackpfüffel/MZ. - Dreister Diebstahl: Am Samstagnachmittag wurde der Diebstahl einer überdachten Sitzgruppe bemerkt, die erst im Herbst am Radweg an der Landesstraße 220 (Mansfeld-Südharz) aufgestellt worden war.

Die Sitzgruppe befand sich kurz vor der Ortslage Hackpfüffel, aus Richtung Tilleda kommend, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle mit. „Den vorgefundenen Fahrspuren nach wurde sie kürzlich mit einem Fahrzeug abtransportiert.“

Lesen Sie auch: Ersten Platz geholt - Warum in Allstedt 1.500 Bäume gepflanzt werden konnten

Bürgermeister Christoph Vogler (parteilos) hat bereits eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise ausgesetzt, um die Raufe wieder zu beschaffen oder für Hinweise, wo sie jetzt steht.

Die Sparkasse Mansfeld-Südharz hatte die Sitzraufe gesponsert, sie wurde beim CJD in Sangerhausen hergestellt und erst im November am Radweg aufgestellt.