Schwerer Unfall an Bahnübergang in Roßla: Zwei neue Zeugen melden sich

Im Januar kollidierte am Bahnübergang Agnesdorfer Straße eine Regionalbahn mit einem Auto. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Am Bahnübergang in Roßla erfasste ein Zug einen Pkw

Roßla/MZ - Die Ermittlungen der Bundespolizei zu dem schweren Unfall an einem Bahnübergang in Roßla werden offenbar noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. „Mit einem Abschluss ist erst in etwa vier bis sechs Monaten zu rechnen“, sagte Romy Gürtler, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, auf Anfrage.