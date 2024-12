Riestedt/Sangerhausen - Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) will eine Ehrenamtskarte einführen. Das kündigte er bei einer feierlichen Veranstaltung in der Zwei-Felder-Halle in Riestedt an, zu der die Stadt anlässlich des „Internationalen Tages des Ehrenamts“ eingeladen hatte.

Zumeist Vergünstigungen in Museen oder Freizeiteinrichtungen

Solche Ehrenamtskarten gibt es bereits in einigen Bundesländern. Sie würdigen damit besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die Karte bietet zumeist Vergünstigungen in Museen, Freizeiteinrichtungen oder Geschäften.

Zu welchen Bedingungen die Karte in Sangerhausen eingeführt wird, soll 2025 Jahr geprüft werden. „Das entsprechende Konzept wird erarbeitet und mit dem Stadtrat diskutiert“, sagte Schweiger.

Sechs ehrenamtlich Tätige geehrt

Zu der internen Veranstaltung in Riestedt hatte der OB eingeladen, um die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. „Ehrenamt ist vor allem ein Ausdruck von Solidarität, Mitmenschlichkeit und Verantwortung“, betonte Schweiger. Die eingeladenen Vereine und Organisationen hatten im Vorfeld die Möglichkeit, besonders engagierte Mitglieder für eine Ehrung vorzuschlagen. Sechs Männer und Frauen wurden ausgezeichnet. Sie haben sich durch ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hervorgetan.

Besonderer Dank an Tanzverein

So würdigte die Stadt Sigrid Fohry für ihren Einsatz als Leiterin und Stammesvorstand der Pfadfinder in Sangerhausen. Der frühere langjährige Vorsitzende des Feuerwehrvereins Lengefeld, Rainer Henze, wurde von seinem Nachfolger, Fred Günther, für sein Engagement geehrt. Gewürdigt wurde auch Harald Bremer, der als Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins Grillenberg seit Jahrzehnten tätig ist.

Für ihre Mitgliedschaft im Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg und ihr Engagement bei der Organisation von Veranstaltungen ehrte die Stadt das Ehepaar Heidi und Thomas Hartmann. Der Riestedter Gerald Füchsel wurde als Ehrenvorstand der Schützenkompanie und für seine Mitgliedschaft im Riestedter Geschichtsverein mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Ein Dank ging an Ines Brötzmann und ihre Tänzerinnen vom Tanzverein. Sie umrahmten die Veranstaltung mit zwei Auftritten.