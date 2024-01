Seit Montagabend wird der Autobahndamm zur zweiten Verteidigungslinie. Wasser, das an einer Schwachstelle im Deich austritt, soll in die Fläche fließen, ohne Orte zu gefährden.

Oberröblingen/MZ. - Bundeswehrsoldaten haben Montagabend damit begonnen, den Autobahndamm der A71 an der Brücke am Deich der Kleinen Helme mit so genannten Bigpacks zu sichern – das sind große, mit Sand gefüllte Kunststoffsäcke. Die Arbeiten haben mit einer neuen Lage am Deich zu tun.