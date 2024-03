Die Schützenkompanie Sangerhausen veranstaltet am 23. März ein Schwarzpulverschießen im Eschental. Gleichzeitig will man auch neue Mitglieder gewinnen.

Sangerhausen/MZ. - Am Samstag, 23. März ab 14 Uhr veranstaltet die Schützenkompanie Sangerhausen auf dem Schießstand im Eschental ein Schießen mit historischen Schwarzpulverwaffen. In einer kleinen Ausstellung werden Vorderladergewehre und -pistolen gezeigt und deren Wirkungsweise und Handhabung erläutert.

Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag allerdings die historischen Vorderladerkanonen, die mit Böllerschüssen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. So können die Besucher die Vereinskanone „Treue Luise“ und den Mörser „Heinrich der Löwe“ in Aktion erleben. Als besondere Attraktion ist ein Nachtschießen in der Dunkelheit mit diesen Kanonen geplant.

Nachwuchs für die Stadtwache gesucht

Henry Löwe, der stellvertretende Vorsitzende der Sangerhäuser Schützenkompanie sagt, dass der Verein damit auch neue Mitglieder gewinnen möchte. Besonders die Sangerhäuser Stadtwache ist in den vergangenen Jahren von neun auf vier Aktive geschrumpft.

Die Sangerhäuser Stadtwache ist besonders bei den regionalen Stadtfesten mit ihren grünen Uniformen ein Hingucker für die Besucher. In den vergangenen Jahren unterstützten die Vereinsmitglieder lautstark mit Salutschüssen die Karnevalisten des Sangerhäuser Karnevals Clubs (SKC) bei der Übernahme des Rathausschlüssels zur Fünften Jahreszeit.

Nicht zuletzt waren sie bei den Sachsen-Anhalt-Tagen und Höhepunkten im Europa-Rosarium dabei. „Diese Traditionen wollen wir aufrecht erhalten“, sagt Henry Löwe. In gemütlicher Runde, bei Essen und Trinken können die Besucher mit den 36 Vereinsmitgliedern ins Gespräch kommen.