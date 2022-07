Handy, Auto, Markenklamotten - Schüler entlocken Haseloff in Sangerhausen viel Privates

In der Tablet-Klasse 5c schaute Reiner Haseloff beim Besuch am Scholl-Gymnasium während der Deutschstunde rein.

Sangerhausen/MZ - Ein Selfie mit Reiner Haseloff - das haben Tjara, Celine und Emma aus der 5c jetzt auf ihren Handys. Als der Ministerpräsident am Mittwochvormittag in ihren Unterrichtsraum kommt, geht es im Allgemeinen darum, wie so eine Laptop-Klasse arbeitet, und was sie im Besonderen in dieser Deutschstunde gerade behandeln - nämlich das Jugendbuch „Paul vier und die Schröders“.