Politik in Mansfeld-Südharz „Schlimmer als die Altparteien“ - Ex-Landratskandidatin Kayser rechnet mit AfD ab

Die ehemalige AfD-Landratskandidatin in Mansfeld-Südharz, Cathèrine Kayser, lässt kein gutes Haar am AfD-Kreisverband Mansfeld-Südharz. Die AfD sei mittlerweile sogar „schlimmer als die Altparteien“. Das betreffe unter anderem die Macht-Besessenheit der Politiker. Was sie dem Verband alles vorwirft und was Kreischef René Meiß dazu sagt.