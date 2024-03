Bei der bisher größten Waldpflanzaktion in Sachsen-Anhalt bringen 650 Helfer im Südharz mehr als 20.000 neue Bäume in den Boden. Wie es mit den Flächen jetzt weitergehen soll.

Bei der bisher größten Pflanzaktion in Sachsen-Anhalt haben ehrenamtliche Helfer drei Kahlflächen an den Pferdeköpfen zwischen Sangerhausen und Wippra wieder aufgeforstet.

Grillenberg/MZ. - Zwei Grad Celsius, bei der Anfahrt klatscht unablässig der Regen an die Windschutzscheibe. Das Wetter macht es einem an diesem Samstagmorgen nicht leicht, den Wald zu retten. Aber so einfach lassen sich die Mansfeld-Südharzer nicht davon abhalten. An den Pferdeköpfen zwischen Grillenberg und Wippra stauen sich die Autos. Ordner schicken sie nach links und rechts auf die Waldstraßen, wo sie in langen Reihen hintereinander am Wegrand einparken.