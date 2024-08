Südharz/MZ. - Einmal Wacken, immer Wacken?! Gut möglich, denn die Mitglieder der „Schattenwelt Südharz“ sind hellauf begeistert von ihrem Auftritt am vorigen Wochenende. Nun sind sie schon am Planen fürs nächste Wacken Open Air, kurz W:O:A. Das findet vom 31. Juli bis 2. August 2025 statt, der Ticketverkauf läuft. „Ich habe am Freitag den Vertrag mit den Veranstaltern festgezurrt“, sagt der Roßlaer Jürgen Prell. Er gehört zu den Initiatoren der mystischen Truppe aus der Region zwischen Südharz und Kyffhäuser. „Die Veranstalter haben uns angefragt, und wir haben Blut geleckt. Wer nächstes Jahr von uns dabei sein will, kann dabei sein.“

85.000 Besucher und 150 Bands

Für die Südharzer Truppe sei das Festival eine „absolute Premiere“ gewesen, sagt Prell. „Bisher waren wir weder als Besucher noch als Act dort.“ Mit 85.000 Besuchern und 150 Bands, die diesmal gespielt haben, gehört das W:O:A zu den größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und den größten Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland.

Das Wetter habe es bestens mit den Musikern und Besuchern gemeint. Fast zu gut aber mit den 14 Schattenwelt-Darstellern. Dicke, schwere Felle oder Umhänge, Masken, derbe Schuhe, jede Menge Schminke im Gesicht – und das bei Temperaturen um 30 Grad! „Es war anstrengend“, sagt Prell, „aber es hat Spaß gemacht.“

Kontakt dank Corvus Corax

Mit dem Wacken-Auftritt wächst die Liste der Schattenwelt-Referenzen: Auftritte im Kinderheim oder Vier-Sterne-Hotel, bei Stadt- und Schützenfesten, dem größten europäischen Mittelalter-Festival in Selb oder in Tschechien... Auch im Musikvideo der Berliner Band Corvus Corax tauchen die Fabelwesen auf; dank der Band waren sie nun in Wacken dabei.

„Unser Highlight war der Bühnenauftritt mit Corvus Corax“, sagt Prell. „Die haben den Bereich vor der Wackinger Stage in einen Hexenkessel verwandelt.“ Es komme ja für die Schattenwelt-Truppe nicht oft vor, auf einer Bühne vor Zehntausenden von Zuschauern zu stehen und die Menge anzuheizen. „Wir waren ein perfekt geeigneter Show-Act“, sagt Prell, zumal das 2024-er Motto „Witches and Warlocks“, Hexen und Hexer, hieß.

Und sie habe die Musik begeistert, nicht nur von Corvus Corax, sondern auch von Korn, den Skorpions, In Extremo und vielen anderen Bands. Ein Gänsehautmoment sei der Besuch der Area „Wheels of Steel“ gewesen, die speziell für Menschen mit Behinderung eingerichtet wurde und wo sie ebenfalls als Hexen und Dämonen begeistert begrüßt worden seien.

Wer Impressionen von der „Schattenwelt Südharz“ sehen will, wird übrigens auf der Internetseite, bei Instagram oder Facebook fündig.