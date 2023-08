Sangerhausen/MZ - Mit einem ungewöhnlichen Findelkind beschäftigen sich derzeit die Mitarbeiter des Sangerhäuser Tierheims. Neben Katzen und Hunden befindet sich nämlich seit kurzem auch eine Landschildkröte in ihrer Obhut.

Das Tier wurde am 16. August in der Nähe der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ im Stadtteil Am Rosarium entdeckt und ins Tierheim im Eschental gebracht, wie Stadtsprecherin Marina Becker mitteilte. Dort wurde es in Anlehnung an Michael Endes Roman „Die unendliche Geschichte“, in dem ebenfalls eine Schildkröte vorkommt, auf den Namen „Morla“ getauft.

Stammt die Schildkröte aus dem Wohngebiet?

Aufgrund ihrer Größe schätzen die Mitarbeiter der Stadt, dass „Morla“ etwa 20 Jahre alt ist. Sie vermuten, dass das Tier nicht ausgesetzt wurde, sondern aus einem der Gärten im Wohngebiet stammt. Wahrscheinlich ist die Schildkröte dort ausgebüxt.

Die Stadt hofft deshalb, dass sich ihr Besitzer noch meldet und „Morla“ so wieder nach Hause findet. Wem die Schildkröte gehört, der wird gebeten, sich im Tierheim zu melden. Es ist unter der Telefonnummer 03464/27 83 08 zu erreichen.