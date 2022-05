Sangerhäuser sahnen beim Kita-Preis richtig ab

Sangerhausen/MZ - Das Bündnis „Frühe Hilfen und Kita-Sozialarbeit“ hat beim Deutschen Kita-Preis den mit 10.000 Euro dotierten 2. Platz geholt und ist dafür in Berlin ausgezeichnet worden.

„Als Landrat bin ich stolz auf das, was das Bündnis erreicht hat“, gratulierte Landrat André Schröder (CDU). „Viele verschiedene Bündnispartner ziehen hier an einem Strang und engagieren sich für Chancengleichheit und begleiten die Entwicklung und frühe Bildung der Kinder. So werden das soziale Lernen und beispielsweise auch die Konfliktbewältigung gefördert.“

Akzente in den Kitas

Das Engagement in der Kita-Sozialarbeit sei durch die Wettbewerbs-Jury besonders hervorgehoben und als innovatives zentrales Element gelobt worden. Dem Landkreis sei es wichtig, im Rahmen der Sozialarbeit nicht nur wichtige Akzente an den Schulen zu setzen, sondern aus dem eigenen Haushalt mit mehr als 130.000 Euro auch die Kita-Sozialarbeit zu finanzieren, um bereits frühzeitig auf die Förderung von Kindern einzuwirken.

Gleichzeitig gratulierte der Landrat der Stadt Sangerhausen als Träger der Kita „Weltentdecker“in der John-Schehr-Straße in Südwest, welche ein zentraler Akteur im Bündnis ist und dabei eng mit dem Netzwerk „Kinderschutz und frühe Hilfen“ des Landkreises zusammenarbeitet.

Viele Partner im Bündnis

Zu den Partnern des Bündnisses „Frühe Hilfen und Kita-Sozialarbeit“ zählen die Stadt Sangerhausen als Träger der Kita „Weltentdecker“, das CJD Sangerhausen mit der KiTa-Sozialarbeit, der Landkreis sowie die Familienberatungsstelle des Albert-Schweitzer-Familien-Werks, Familienbildungsstätte der Arbeits- und Bildungsinitiative Sangerhausen, die Grundschule Südwest, der Deutsche Alpenverein-Sektion Südharz, das Therapie- und Beratungszentrum CJD Sangerhausen, die Heilpädagogische Frühförderung, die Stiftung Bildung, das Jugendzentrum „Buratino“ Sangerhausen, die Wohnungsbaugesellschaft Sangerhausen, der ASV Sangerhausen, die Netzwerkstelle für Schulerfolg, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit.

Im Juli 2021 hatte sich das Bündnis für den Deutschen Kita-Preis beworben. Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.