Dem Kulturverein „Armer Kasten“ in Sangerhausen geht es wie anderen Vereinen. Sie brauchen Nachwuchs. Mit einem Plakat Marienkirche wirbt der Verein für neue Mitglieder.

Ungewöhnliche Werbung an Kirche

Sangerhausen/MZ. - Das Banner ist kaum zu übersehen. Mit einem großen Plakat an der Sangerhäuser Marienkirche sucht der Kulturverein „Armer Kasten“ im Vorfeld seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch nächster Woche, 13. März, neue Mitglieder.

Verein „Armer Kasten“ sucht Mitglieder

„Uns geht es nicht besser als vielen anderen Vereinen. Wir brauchen dringend Nachwuchs und helfende Hände“, sagt der Vereinsvorsitzende Siegbert Grießer. Deshalb habe man das Großplakat an der Kirche aufgehängt, die die Spielstätte des Vereins ist.

Grießer: „Kultur zu konsumieren ist das eine, dabei zu helfen und eigene Ideen einzubringen etwas anderes.“ Es sei jedoch vielschichtig und interessant, kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, die „Fete de la Musique“, Theater, Poetry und anderes zu organisieren, wirbt der Vereinschef und fügt hinzu: „Wir würden uns freuen, wenn wir ein paar interessierte Leute gewinnen könnten, die bei uns mithelfen. Vielleicht entdeckt der eine oder andere darin auch sein neues Hobby.“

Mitstreiter in verschiedenen Bereichen gesucht

Man könne sich auch einbringen, um den Auftritt des Vereins in sozialen Netzwerken und die Vereinswebsite auf dem aktuellen Stand zu halten oder um Werbung zu machen, nennt er weitere Beispiele. Außerdem würden Menschen gesucht, die sich für Technik, Video, Streaming oder die Bühnenbeleuchtung interessieren.

Jeder sei eingeladen, sich in der Mitgliederversammlung zu informieren. Die findet an dem 13. März in der Stadtbibliothek im Bahnhofsgebäude statt. Beginn ist 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl eines neuen Vorstands und eine Vorausschau auf zukünftige Vorhaben.

Wer Interesse hat im „Armen Kasten“ mitzuarbeiten, kann sich bei Siegbert Grießer unter der Telefonnummer 0173/3 80 16 77 melden.