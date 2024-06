Bildungsministerin Eva Feußner überbringt den offiziellen Bescheid. Was sich ab dem kommenden Schuljahr für Schüler, Eltern und Lehrer an der Sängerhäuser Heineschule ändern wird.

Sangerhäuser Heineschule wird zur Ganztagsschule - Was sich dadurch ändert

Sangerhausen/MZ. - Ab dem Schuljahr 2024/25 ist die Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen ganz offiziell eine Ganztagsschule. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat am Mittwoch den offiziellen Bescheid an Schulleiter Daniel Nicolai übergeben.