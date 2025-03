Heiko Leßmann führt auch künftig die Rosenstadt Sangerhausen GmbH. Die Firma ist unter anderem für den touristischen Betrieb des Europa-Rosariums in Sangerhausen und des Schaubergwerks in Wettelrode zuständig. Ins Rosarium kommen jährlich zehntausende Gäste.

Sangerhausen - Nun ist es amtlich: Heiko Leßmann, der bisherige Interims- und Marketingchef der Rosenstadt Sangerhausen GmbH (RSS), leitet die Firma auch künftig. Der Tourismusverband Sangerhausen-Südharz hat den 52-Jährigen rückwirkend zum 1. März als Geschäftsführer berufen, bestätigte Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) auf Anfrage.

71 Mitglieder im Verband

Schweiger ist qua Amt Vorsitzender des Tourismusverbands. Der verfügt über 71 Mitglieder, darunter sind drei Städte sowie eine ganze Reihe touristische Einrichtungen und Gastgeber. Zuvor hatte der Beirat der RSS die Bestellung Leßmanns empfohlen. In dem Gremium arbeiten unter anderem Stadträte mit. Schweiger sagte, mit der Entscheidung werde auch Leßmanns gute Arbeit gewürdigt.

So sei es ihm trotz Insolvenz des bisherigen Veranstalters, Schacht- und Rosen Gastronomie GmbH, gelungen, einen ansprechenden Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. „Er hat das in kürzester Zeit gut hingekriegt“, lobte Schweiger. Der OB verhehlte aber nicht, das vor der RSS große Herausforderungen stehen. So soll die GmbH in der bevorstehenden Saison die gastronomische Versorgung der Gäste im Sangerhäuser Europa-Rosarium und am Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode wieder in die eigenen Hände nehmen. „Wir haben großes Vertrauen, dass er auch das hinbekommt“, sagte Schweiger.

Insgesamt 35 Veranstaltungen geplant

Leßmann tritt die Nachfolge von Matthias Grünberg an, der im August 2024 zur Evangelischen Stiftung Neinstedt gewechselt war. Die RSS GmbH plant in der neuen Saison zehn Veranstaltungen am Schaubergwerk und 25 im Rosarium.