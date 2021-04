Sangerhausen will Sportentwicklungskonzept erarbeiten

Sangerhausen

Die Stadt Sangerhausen will die Entwicklung des Sports auf eine neue Grundlage stellen. Stimmt der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 6. Mai zu, soll ein offizielles Beteiligungsverfahren zum Sportentwicklungskonzept starten. Geplant ist dabei, das bisherige Sportkonzept, das aus den Jahren 2009 und 2012 stammt, sowie bereits erarbeitete Entwicklungsszenarien zu veröffentlichen und auszulegen. „Die Verwaltung wird hierzu alle Vereine und Interessengruppen anschreiben und um Hinweise, Anregungen und eigene Entwicklungsideen bitten“, heißt es in einer Vorlage für die Ratssitzung.

Die Stadt geht davon aus, dass dieses Beteiligungsverfahren, das über acht Wochen laufen soll, zu vielen Hinweisen und Anregungen führt. Diese würden von der Verwaltung aufgearbeitet und dann wiederum dem Stadtrat zur Diskussion gestellt. Nach diesem Diskussions- und Abwägungsprozess ist ein Beschluss über das neue Sportentwicklungskonzept geplant. Die Stadt betont, mit diesem Verfahren hätten alle Interessierten ausreichend Gelegenheit, sich zu beteiligen und über die Hinweise und Anregungen zu diskutieren. Im Entwurf der Entwicklungsszenarien 2021, die dem Beschluss beigefügt ist, werden bereits Ziele für den Umbau des Friesenstadions, des Jugend- und Sportparks Südwest, der Sport- und Freizeitfläche im Stadtteil Am Rosarium, der Turnhalle im Ortsteil Obersdorf sowie ein Wander- und Radwanderkonzept und zusätzlich Ideen für jährlich wiederkehrende Veranstaltungen vorgestellt.

Wiederkehrende Sportveranstaltungen in Sangerhausen geplant

So ist im Sportpark Friesenstadion, der zentralen Sportstätte der Stadt, unter anderen geplant, die Beleuchtung der Turnhalle, das Flutlicht des Kleinfeldkunstrasenplatzes sowie die Beschallungsanlage zu erneuern und einen barrierefreien Zugang zum Sozialgebäude zu schaffen. Außerdem soll es einen seitlichen Anbau an das Turnhallengebäude geben. Im Jugend- und Sportpark Südwest ist außer der energetischen Sanierung und Erweiterung des bestehenden Turnhallenkomplexes unter anderem künftig ein Kunstrasenplatz geplant. Darüber hinaus sollen das Volleyballfeld saniert, Outdoor-Fitness-Angebote geschaffen, der bestehende Sportplatz erweitert und das Jugendzentrum „Buratino“ saniert werden. In Obersdorf ist vorgesehen, die Turnhalle ebenfalls energetisch zu sanieren und den kleinen Rasenplatz im Umfeld zu erhalten und zu bewirtschaften.

An wiederkehrenden Veranstaltungen schlägt die Stadt unter anderem vor, einmal im Jahr einen Fahrradtag auszurichten und ein Stadtsportfest zu schaffen, das an die „Mission Olympic“ angelehnt werden soll. Die Veranstaltung hatte im Jahr 2014 großen Anklang in Sangerhausen gefunden. Wann das Sportentwicklungskonzept genau ausgelegt wird, steht noch nicht fest. (mz/Frank Schedwill)