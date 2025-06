So einen belebten Marktplatz wünscht sich die Stadtverwaltung auch zum neuen Samstagsmarkt. Er soll immer am zweiten Sonnabend im Monat stattfinden. Fraglich ist aber, ob das wirklich gelingt.

Sangerhausen - Hunderte Besucher haben Mitte April den ersten Samstagsmarkt in Sangerhausen besucht, der zusammen mit dem „Frühlingserwachen“ des Gewerbevereins über die Bühne ging. Die zweite Auflage soll es nun in knapp zwei Wochen, am 14. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geben.

Händler zahlen keine Standgebühren

Die Stadtverwaltung sucht aber noch Händler, die auf dem Markt verkaufen wollen. Möglich sei vieles: „Gewerbliche Händler mit klassischer Wochenmarktware und Lebensmitteln sind ebenso willkommen wie Verkäufer gut erhaltener Secondhand-Artikel, Kunsthandwerker und Anbieter von Dekorationsartikeln“, sagte Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser. Wer sich beteiligen möchte, könne sich weiterhin gern melden. Standgebühren werden an dem Sonnabend nicht erhoben. Stromanschlüsse sind vorhanden und kostenlose Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

Bei der ersten Auflage des neuen Marktformats hatte die Stadt etwa 30 Händlerinnen und Händler aus der gesamten Umgebung nach Sangerhausen holen können. Sie luden mit einem vielseitigen Angebot zum Bummeln und Verweilen ein. Ihre Resonanz war danach überwiegend positiv ausgefallen, wenn laut Stadt auch vereinzelt nur verhaltene Rückmeldungen zu verzeichnen waren.

Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) hatte sich stark für das neue Angebot eingesetzt, das zusätzlich zu den beiden etablierten Markttagen am Dienstag und Freitag stattfindet. Ziel ist es damit, am Samstag auch die Innenstadt zu beleben, um die dortigen Händler zu unterstützen, die unter anderem stark mit dem wachsenden Onlinehandel zu kämpfen haben.

Erneute Auswertung nach der Veranstaltung

Nach dem zweiten Samstagsmarkt am 14. Juni will die Stadt die Veranstaltung erneut auswerten. „Erst auf dieser Grundlage kann eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob sich der Samstagsmarkt als dauerhaftes und regelmäßiges Format in Sangerhausen etablieren lässt.“

Die bisherige Idee ist, ihn immer am zweiten Samstag im Monat stattfinden zu lassen. Es sei denn, an dem Wochenende stehen anderweitige Veranstaltungen dem entgegen, wie beispielsweise die große Bergparade im Mai dieses Jahres.

Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 03464/56 52 49 oder: [email protected]