Sangerhausen rüstet in den Wahllokalen personell auf: Was sonst noch anders ist

Sangerhausen - Die Folie an der Spuckschutzwand ist noch dran. „Die müssen wir natürlich noch abmachen“, sagt Kristin Hochhäuser, Sachbearbeiterin Referat Organisation Wahlen bei der Stadt Sangerhausen. Wenig später sind auch die nun durchsichtigen Wände bereit für den Wahlsonntag. Einer, der anders wird als die bisherigen. Allein in Sangerhausen werden am Freitag noch alle 29 Wahllokale wahl-fit gemacht, teilweise mussten auch neue Lokale bezogen werden. „Hier in der Turnhalle vom CJD waren wir zum Beispiel noch nicht“, sagt Hochhäuser. Doch in der Kita Hasentorstraße seien die Voraussetzungen nicht so gut. „Wir müssen in diesem Jahr auf vieles achten. Es gibt viel mehr Hygiene-Vorschriften oder andere Regularien.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<