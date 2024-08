Die Stadt Sangerhausen dankt im Stadtrat den Ortsbürgermeistern für ihre Arbeit. Was in der Sitzung sonst noch beschlossen wurde.

OB Torsten Schweiger (li.) dankt Udo Lucas, dem Ortschef aus Wolfsberg, für seine Arbeit. Lucas setzt sie auch in der neuen Legislaturperiode fort.

Sangerhausen/MZ. - Es war eine symbolische Geste: Der neue Sangerhäuser Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) und die Stadtverwaltung haben in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend den Bürgermeistern der 14 Ortsteile für ihre ehrenamtliche Arbeit gedankt. Eingeladen worden waren die bisherigen Ortsbürgermeister, die neuen und die, die ihr Amt auch in der neuen Legislaturperiode fortsetzen.