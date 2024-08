Der Stadrat muss über 20.000 Euro zusätzlich bereitstellen, um die kaputte Ölheizung im Feuerwehrgerätehaus zu ersetzen. Reparaturen sind auch in Wippra nötig.

Das Feuerwehrgerätehaus am Darrweg in Sangerhausen. Dort muss die Heizung erneuert werden.

Sangerhausen - Die Stadt Sangerhausen braucht mehr Geld, um notwendige Investitionen im Feuerwehrgerätehaus am Darrweg durchzuführen. Wie aus Unterlagen für die nächste Ratssitzung am 29. August hervorgeht, reicht die bisher im Etat eingeplante Summe nicht, um die dortige installierte Ölheizung auszutauschen. Deren Zustand sei so marode, dass sie mehrfach im Jahr ausfalle.

Heizung läuft künftig mit Gas

Deshalb sei entschieden worden, in dem Gebäude eine neue Gasheizung zu installieren, heißt es in den Papieren. Die neue Heizung soll über zwei Heizkreisläufe verfügen, um die Heizungen der Feuerwehr und der zwei Wohnungen voneinander zu trennen, die sich ebenfalls in dem Gerätehaus befinden.

Laut Kostenschätzung des beauftragten Planungsbüros werden für die neue Heizung insgesamt rund 91.400 Euro inklusive Planung benötigt. Im Haushalt sind aber bisher nur 71.000 Euro dafür geplant, so dass derzeit noch 20.400 Euro fehlen. Der Stadrat musss deshalb zusätzliches Geld locker machen.

Hohe Reparaturkosten auch in Wippra

Außerplanmäßige Ausgaben gibt es ebenfalls im Ortsteil Wippra. Auch dort war die Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus ausgefallen. 3.815 Euro kostet die Reparatur der Heizung. Außerdem müssen laut Stadtverwaltung dort drei Heizkörper, ein Waschbecken und zwei Armaturen getauscht werden, so dass weitere Kosten von 2.115 Euro anfallen. Wenn der Stadrat zustimmt, soll auch das Geld aus anderen Bereichen des Haushalts genommen werden.

Der Stadtrat tagt am 29. August im „Goldenen Saal“ in Sangerhausen. Beginn der Sitzung ist 16 Uhr.