Sangerhausen/Obersdorf/MZ. - Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich in der Nacht zum Sonnabend im Sangerhäuser Ortsteil Obersdorf (Mansfeld-Südharz) ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle mitteilte, kam ein 44-jähriger Mann aus Sangerhausen ums Leben.

Der Mann fuhr gegen 1 Uhr mit seinem Pkw in Obersdorf auf der Gonnatalstraße in Richtung Sangerhausen, als er am Abzweig Pölsfeld plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Fahrzeug gegen eine Ziegelmauer mit Zaun prallte. Der Fahrer war nicht mehr ansprechbar und verstarb trotz Reanimation durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Außer einem Notarzt waren zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren aus Gonna, Grillenberg, Obersdorf und Sangerhausen vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinisches Problem vorgelegen haben, teilt die Polizei weiter mit. Die 39-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Unfallermittlungen dauern an.