Ruhestätte für Katze, Hund & Co.: Tierbestattung auf dem Sangerhäuser Friedhof wohl bald möglich

Bereits ab Juli soll es in Sangerhausen möglich sein, auch Vierbeiner und andere Haustiere auf dem Sangerhäuser Friedhof bestatten zu lassen. Warum der städtische Friedhof dafür ausgesucht wurde und was eine Tierbestattung kostet.

Sangerhausen/MZ - Es ist ein Wunsch vieler Tierfreunde, dem die Stadtverwaltung nachkommen will: Auf dem Sangerhäuser Friedhof soll es bereits ab 1. Juli dieses Jahres möglich sein, Haustiere bestatten zu lassen. Entsprechende Pläne dazu hat die Rathausspitze jetzt dem Stadtrat vorgelegt. Sie sollen am 11. Mai im Bauausschuss und am 18. Mai im Hauptausschuss diskutiert sowie einen Tag später in der Stadtratssitzung beschlossen werden, sofern dessen Mitglieder zustimmen.